【PrimeVideo】2026年5月の新着作品：『憧れの作家は人間じゃありませんでした』『バチェロレッテ』『シークレットNGハウス』など
動画配信サービス「Prime Video」の5月配信ラインアップが発表された。プライム会員特典の対象作品として、映画、ドラマ、バラエティー、アニメなど1万本以上が見放題となる。
【画像】主な配信作品のキービジュアル
映画では、昨年公開の『宝島』が5月1日から独占配信。直木賞受賞作を原作に、大友啓史監督が手がけた本作は、戦後、米軍統治下の沖縄を舞台に若者たちの葛藤と成長を描く感動作で、日本アカデミー賞でも高い評価を受けた。妻夫木聡が主演、広瀬すず、窪田正孝、永山瑛太らが共演する。沖縄ことば対応の字幕を利用できる。
国内ドラマでは、京本大我と桜田ひよりが共演する『憧れの作家は人間じゃありませんでした』が5月4日から独占配信。吸血鬼作家と新人編集者のコンビが事件を解決する“ファンタジー×サスペンス”作品となる。
さらに、荒木飛呂彦原作の人気シリーズ『岸辺露伴は動かない』の最新作『泉京香は黙らない』も5月12日より見放題配信。泉京香（飯豊まりえ）を主人公に据えた初のスピンオフで、原作者の荒木が脚本協力、監督集団「5月」の関友太郎と平瀬謙太朗が書き下ろしたオリジナルストーリー。
また、NHK総合で4月28日より放送開始となるドラマ10『コンビニ兄弟 テンダネス門司港こがね村店』が、5月6日より見放題配信される。中島健人が主演を務めるハートフルかつミステリアスなヒューマンコメディー。舞台は北九州市・門司港のコンビニ。超イケメン店長とワイルドで謎めいた男という対照的な2人がタッグを組み、次々と舞い込む無理難題を痛快に解決していく。現代の“人間交差点”ともいえるコンビニを舞台に、個性豊かな人々が交差する物語が描かれる。
海外ドラマでは、ニコラス・ケイジ主演の新作、Prime Original『スパイダー・ノワール』が5月27日から独占配信。1930年代ニューヨークを舞台にしたノワール調のスーパーヒーロー作品で、かつてのヒーローが過去と向き合う姿を描く。
また、スパイアクション大作『シタデル』シーズン2が5月6日から独占配信。記憶を失っていた精鋭エージェント、メイソン・ケイン（リチャード・マッデン）とナディア・シン（プリヤンカ・チョープラー・ジョナス）が、自らの過去と巨大組織「マンティコア」の正体に迫った前シーズンから物語はさらに拡大。本作では新たな陰謀が渦巻く中、ベルナール・オーリック（スタンリー・トゥッチ）らとともに、世界を舞台にした過酷なミッションに挑む。
バラエティーでは、人気恋愛リアリティ番組『バチェロレッテ・ジャパン』シーズン4が5月1日から独占配信。シリーズ最年少となる26歳、トリリンガルモデルの平松里菜が新バチェロレッテとして登場。「正式な交際経験がない」と語る彼女が、タイを舞台に人生で初めて本気の愛に向き合う物語が展開される。
さらに、『シークレットNGハウス』シーズン2が5月22日から配信。MCの二宮和也と若林正恭のもと、芸能人たちがMCの2人が設定した「絶対にしてはいけない言動」＝“シークレットNG”を探り合いながらさまざまなアクティビティに挑む。
なお、これらの作品はプライム会員であれば追加料金なしで視聴可能。視聴には会員登録が必要となる。
■映画（日本)
5月1日（金）
『海街diary』
『海よりもまだ深く』
『三度目の殺人』
『そして父になる』
『宝島』 ＊独占配信
『万引き家族』
5月8日（金）
『恋を知らない僕たちは』
『うちの弟どもがすみません』
5月14日（木）
『奇跡』
■映画（海外）
5月1日（金）
『デッドコースター』
『動物界』
『特捜部Q 吊された少女』
『ファイナル・デスティネーション』
『ファイナル・デッドコースター』
『ファイナル・デッドブリッジ』
『ファイナル・デッドサーキット』
『リー・ミラー 彼女の瞳が映す世界』
5月8日（金）
Prime Original『ノー・カントリー・フォー・シングル〜恋せずにいられない〜』（Non E Un Paese Per Single／イタリア） ＊午前7時から独占配信
5月9日（土）
『FPU〜若き勇者たち〜』
5月15日（金）
『MEG ザ・モンスター』
『リターン・トゥ・サイレントヒル』 ＊独占配信
5月28日（木）
『Mr.ノーバディ2』 ＊見放題最速配信
■映画（韓国）
5月1日（金）
『対外秘』
『ベイビー・ブローカー』
■アニメ映画（日本）
5月1日（金）
『劇場版 魔法科高校の劣等生 星を呼ぶ少女』
『Re:ゼロから始める異世界生活 Memory Snow』
『Re:ゼロから始める異世界生活 氷結の絆』
5月8日（金）
『劇場版 鋼の錬金術師 シャンバラを征く者』
『鋼の錬金術師 嘆きの丘（ミロス）の聖なる星』
5月15日（金）
『るろうに剣心−明治剣客浪漫譚−維新志士への鎮魂歌』
■テレビドラマ（日本）
5月1日（金）
『愛人転生 ―サレ妻は死んだ後に復讐する―』
『アポロの歌』
『家売るオンナ』
『家売るオンナの逆襲』
『過保護な若旦那様の甘やかし婚』
『高良くんと天城くん』
『4月の東京は…』
『体感予報』
『ふったらどしゃぶり』
『凛子さんはシてみたい』
5月4日（月・祝）
『憧れの作家は人間じゃありませんでした』 ＊独占配信
5月6日（水・祝）
ドラマ10『コンビニ兄弟 テンダネス門司港こがね村店』
5月8日（金）
『低体温男子になつかれました。』
5月12日（火）
岸辺露伴は動かない『泉京香は黙らない』
■テレビドラマ（海外）
2026年5月1日（金）
『愛の香り〜I Feel You Linger In The Air〜』（タイ）
『Only Friends』（タイ）
『カムバックマドンナ〜私は伝説だ』（韓国）
『恋にめばえて』（韓国）
5月6日（水・祝）
Prime Original『シタデル』（Citadel／アメリカ）シーズン2 ＊午後4時から独占配信
『秘録恋菓〜逃亡皇子の甘い約束〜』（中国）
5月13日（水）
Prime Original『グッド・オーメンズ』（Good Omens／アメリカ）シリーズ最終回 ＊午後4 時から独占配信
『シンデレラ・ロマンス』（中国）
5月20日（水）
『冰雨火（ひょううか）〜BEING A HERO〜』（中国）
5月27日（水）
『青雲伝 〜惹かれ合う二人、許されぬ愛〜』（中国）
Prime Original『スパイダー・ノワール』（Spider-Noir／アメリカ）シーズン1 ＊午後4時から独占配信
■テレビアニメ（日本）
5月1日（金）
『MFゴースト 3rd Season BATTLE DIGEST』＊3日先行
『HUNTER×HUNTER』
『魔法科高校の劣等生』
『魔法科高校の劣等生 来訪者編』
『魔法科高校の劣等生 第3シーズン』
『魔法科高校の劣等生 追憶編』
『魔法科高校の優等生』
5月2日（土）
『僕のヒーローアカデミア FINAL SEASON（第8期） No.170+1「More」』
5月8日（金）
『鋼の錬金術師』
『鋼の錬金術師 FULLMETAL ALCHEMIST』
『鋼の錬金術師 FULLMETAL ALCHEMIST(OVA)』
5月15日（金）
『るろうに剣心−明治剣客浪漫譚−』
『るろうに剣心−明治剣客浪漫譚−追憶編』
『るろうに剣心−明治剣客浪漫譚−星霜編』
『るろうに剣心−明治剣客浪漫譚−新京都編』
■バラエティー（日本）
5月1日（金）
『バチェロレッテ・ジャパン』シーズン4 ＊午後8時から独占配信
5月15日（金）
『相席食堂 S10』
5月22日（金）
『シークレットNGハウス Season2』 ＊独占配信
■バラエティー（海外）
5月1日（金）
『ブリッピーのシンガポール・アドベンチャー』
■ペイパービュー ライブ配信
BE:FIRST初のスタジアムライブ『BE:FIRST Stadium Live 2026 We are the “BE:ST”』 が5月16日（土）、17日（日）の2日間、東京・味の素スタジアムにて開催される。最終日となる5月17日の公演をペイパービュー（PPV）にてライブ配信。視聴チケット料金：5555円（※税込、見逃し配信の視聴権利を含む）。
【画像】主な配信作品のキービジュアル
映画では、昨年公開の『宝島』が5月1日から独占配信。直木賞受賞作を原作に、大友啓史監督が手がけた本作は、戦後、米軍統治下の沖縄を舞台に若者たちの葛藤と成長を描く感動作で、日本アカデミー賞でも高い評価を受けた。妻夫木聡が主演、広瀬すず、窪田正孝、永山瑛太らが共演する。沖縄ことば対応の字幕を利用できる。
さらに、荒木飛呂彦原作の人気シリーズ『岸辺露伴は動かない』の最新作『泉京香は黙らない』も5月12日より見放題配信。泉京香（飯豊まりえ）を主人公に据えた初のスピンオフで、原作者の荒木が脚本協力、監督集団「5月」の関友太郎と平瀬謙太朗が書き下ろしたオリジナルストーリー。
また、NHK総合で4月28日より放送開始となるドラマ10『コンビニ兄弟 テンダネス門司港こがね村店』が、5月6日より見放題配信される。中島健人が主演を務めるハートフルかつミステリアスなヒューマンコメディー。舞台は北九州市・門司港のコンビニ。超イケメン店長とワイルドで謎めいた男という対照的な2人がタッグを組み、次々と舞い込む無理難題を痛快に解決していく。現代の“人間交差点”ともいえるコンビニを舞台に、個性豊かな人々が交差する物語が描かれる。
海外ドラマでは、ニコラス・ケイジ主演の新作、Prime Original『スパイダー・ノワール』が5月27日から独占配信。1930年代ニューヨークを舞台にしたノワール調のスーパーヒーロー作品で、かつてのヒーローが過去と向き合う姿を描く。
また、スパイアクション大作『シタデル』シーズン2が5月6日から独占配信。記憶を失っていた精鋭エージェント、メイソン・ケイン（リチャード・マッデン）とナディア・シン（プリヤンカ・チョープラー・ジョナス）が、自らの過去と巨大組織「マンティコア」の正体に迫った前シーズンから物語はさらに拡大。本作では新たな陰謀が渦巻く中、ベルナール・オーリック（スタンリー・トゥッチ）らとともに、世界を舞台にした過酷なミッションに挑む。
バラエティーでは、人気恋愛リアリティ番組『バチェロレッテ・ジャパン』シーズン4が5月1日から独占配信。シリーズ最年少となる26歳、トリリンガルモデルの平松里菜が新バチェロレッテとして登場。「正式な交際経験がない」と語る彼女が、タイを舞台に人生で初めて本気の愛に向き合う物語が展開される。
さらに、『シークレットNGハウス』シーズン2が5月22日から配信。MCの二宮和也と若林正恭のもと、芸能人たちがMCの2人が設定した「絶対にしてはいけない言動」＝“シークレットNG”を探り合いながらさまざまなアクティビティに挑む。
なお、これらの作品はプライム会員であれば追加料金なしで視聴可能。視聴には会員登録が必要となる。
■映画（日本)
5月1日（金）
『海街diary』
『海よりもまだ深く』
『三度目の殺人』
『そして父になる』
『宝島』 ＊独占配信
『万引き家族』
5月8日（金）
『恋を知らない僕たちは』
『うちの弟どもがすみません』
5月14日（木）
『奇跡』
■映画（海外）
5月1日（金）
『デッドコースター』
『動物界』
『特捜部Q 吊された少女』
『ファイナル・デスティネーション』
『ファイナル・デッドコースター』
『ファイナル・デッドブリッジ』
『ファイナル・デッドサーキット』
『リー・ミラー 彼女の瞳が映す世界』
5月8日（金）
Prime Original『ノー・カントリー・フォー・シングル〜恋せずにいられない〜』（Non E Un Paese Per Single／イタリア） ＊午前7時から独占配信
5月9日（土）
『FPU〜若き勇者たち〜』
5月15日（金）
『MEG ザ・モンスター』
『リターン・トゥ・サイレントヒル』 ＊独占配信
5月28日（木）
『Mr.ノーバディ2』 ＊見放題最速配信
■映画（韓国）
5月1日（金）
『対外秘』
『ベイビー・ブローカー』
■アニメ映画（日本）
5月1日（金）
『劇場版 魔法科高校の劣等生 星を呼ぶ少女』
『Re:ゼロから始める異世界生活 Memory Snow』
『Re:ゼロから始める異世界生活 氷結の絆』
5月8日（金）
『劇場版 鋼の錬金術師 シャンバラを征く者』
『鋼の錬金術師 嘆きの丘（ミロス）の聖なる星』
5月15日（金）
『るろうに剣心−明治剣客浪漫譚−維新志士への鎮魂歌』
■テレビドラマ（日本）
5月1日（金）
『愛人転生 ―サレ妻は死んだ後に復讐する―』
『アポロの歌』
『家売るオンナ』
『家売るオンナの逆襲』
『過保護な若旦那様の甘やかし婚』
『高良くんと天城くん』
『4月の東京は…』
『体感予報』
『ふったらどしゃぶり』
『凛子さんはシてみたい』
5月4日（月・祝）
『憧れの作家は人間じゃありませんでした』 ＊独占配信
5月6日（水・祝）
ドラマ10『コンビニ兄弟 テンダネス門司港こがね村店』
5月8日（金）
『低体温男子になつかれました。』
5月12日（火）
岸辺露伴は動かない『泉京香は黙らない』
■テレビドラマ（海外）
2026年5月1日（金）
『愛の香り〜I Feel You Linger In The Air〜』（タイ）
『Only Friends』（タイ）
『カムバックマドンナ〜私は伝説だ』（韓国）
『恋にめばえて』（韓国）
5月6日（水・祝）
Prime Original『シタデル』（Citadel／アメリカ）シーズン2 ＊午後4時から独占配信
『秘録恋菓〜逃亡皇子の甘い約束〜』（中国）
5月13日（水）
Prime Original『グッド・オーメンズ』（Good Omens／アメリカ）シリーズ最終回 ＊午後4 時から独占配信
『シンデレラ・ロマンス』（中国）
5月20日（水）
『冰雨火（ひょううか）〜BEING A HERO〜』（中国）
5月27日（水）
『青雲伝 〜惹かれ合う二人、許されぬ愛〜』（中国）
Prime Original『スパイダー・ノワール』（Spider-Noir／アメリカ）シーズン1 ＊午後4時から独占配信
■テレビアニメ（日本）
5月1日（金）
『MFゴースト 3rd Season BATTLE DIGEST』＊3日先行
『HUNTER×HUNTER』
『魔法科高校の劣等生』
『魔法科高校の劣等生 来訪者編』
『魔法科高校の劣等生 第3シーズン』
『魔法科高校の劣等生 追憶編』
『魔法科高校の優等生』
5月2日（土）
『僕のヒーローアカデミア FINAL SEASON（第8期） No.170+1「More」』
5月8日（金）
『鋼の錬金術師』
『鋼の錬金術師 FULLMETAL ALCHEMIST』
『鋼の錬金術師 FULLMETAL ALCHEMIST(OVA)』
5月15日（金）
『るろうに剣心−明治剣客浪漫譚−』
『るろうに剣心−明治剣客浪漫譚−追憶編』
『るろうに剣心−明治剣客浪漫譚−星霜編』
『るろうに剣心−明治剣客浪漫譚−新京都編』
■バラエティー（日本）
5月1日（金）
『バチェロレッテ・ジャパン』シーズン4 ＊午後8時から独占配信
5月15日（金）
『相席食堂 S10』
5月22日（金）
『シークレットNGハウス Season2』 ＊独占配信
■バラエティー（海外）
5月1日（金）
『ブリッピーのシンガポール・アドベンチャー』
■ペイパービュー ライブ配信
BE:FIRST初のスタジアムライブ『BE:FIRST Stadium Live 2026 We are the “BE:ST”』 が5月16日（土）、17日（日）の2日間、東京・味の素スタジアムにて開催される。最終日となる5月17日の公演をペイパービュー（PPV）にてライブ配信。視聴チケット料金：5555円（※税込、見逃し配信の視聴権利を含む）。