ＳｎｏｗＭａｎ・目黒蓮が２７日、都内で行われた主演映画「ＳＡＫＡＭＯＴＯＤＡＹＳ」（２９日公開）の公開直前イベントに出席した。目黒は海外ドラマ「ＳＨＯＧＵＮ将軍」シーズン２の撮影に集中するため、今年１月からグループでの活動を一時休止しカナダに長期滞在中。この日は一時帰国し、帰国後初めてリアルイベントの場に姿を見せた。あいにくの雨天のなか、目黒は「いよいよ『ＳＡＫＡＭＯＴＯＤＡＹＳ』が