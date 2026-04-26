実業家の西村博之氏（ひろゆき）が、25日に開催された『ニコニコ超会議2026』の「超配信者ブース」に出演中に発生した“襲撃”騒動について、自身のXで言及した。突発的な出来事にもかかわらず、ユーモアを交えた投稿が注目を集めている。【写真】妻・ゆかさんと”見つめ合う”ひろゆき騒動が起きたのは出演中のステージ上。西村の背後から、ビニール袋に入ったTシャツが突然投げ込まれた。西村は寸前でこれを回避し、直接の被