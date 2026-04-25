子育て系インフルエンサー・しょうごっこの公式Instagramは4月22日、投稿を更新。父親のしょうごさんと娘の親子ショットを披露しました。【写真】仲良し親子ショット「親子で可愛いってさいこー」同アカウントは「最近超パパっ子」とつづり、5枚の写真を投稿。しょうごさんと娘のほほえましい親子ショットを披露しています。1〜4枚目は、しょうごさんと抱っこされた娘が向かい合い、おでこをくっつけたり笑い合ったりする様子です