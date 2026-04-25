小学校で女子児童のスカート内を盗撮したとして、警視庁が、都内の公立小学校に勤める男性教諭（39）を性的姿態撮影処罰法違反の疑いで逮捕したと報じられました。報道（共同通信、4月20日）によると、男性教諭は「教師になった約17年前から、小学生から高校生までを盗撮していた」と供述しているとのことです。17年前に遡ると、盗撮の証拠がなかったり、被害者が特定できなかったりする場合もあると思われます。実際にさかのぼっ