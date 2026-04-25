仲野太賀が主演を務めるNHK大河ドラマ『豊臣兄弟！』の第9弾追加キャストが発表され、奥田瑛二、麻生祐未ら実力派の出演が明らかになった。豊臣秀長を主人公に描く同作に新たな人物が加わり、物語は西国へと広がりを見せる。ネット上では「豪華すぎる」「一気に重厚感が増した」など驚きの声が上がっている。【写真多数】新キャストを一挙紹介！ネットが驚いた人物も…今回発表されたのは、秀長の妻・慶の過去に関わる人物や、