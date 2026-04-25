『豊臣兄弟！』新キャストを一挙解禁 ネット驚き「豪華すぎる」「一気に重厚感が増した」
仲野太賀が主演を務めるNHK大河ドラマ『豊臣兄弟！』の第9弾追加キャストが発表され、奥田瑛二、麻生祐未ら実力派の出演が明らかになった。豊臣秀長を主人公に描く同作に新たな人物が加わり、物語は西国へと広がりを見せる。ネット上では「豪華すぎる」「一気に重厚感が増した」など驚きの声が上がっている。
【写真多数】新キャストを一挙紹介！ネットが驚いた人物も…
今回発表されたのは、秀長の妻・慶の過去に関わる人物や、織田家の西国侵攻に立ちはだかる毛利勢、播磨の武将たち。慶の亡夫の父・堀池頼昌を奥田瑛二、母・絹を麻生祐未が演じる。奥田は、語りを務める安藤サクラとの父子共演となる点でも注目を集める。奥田は出演について「私に出演依頼が来るとは思いもよらなかった」としつつ、「仲野太賀と対峙し長いシーンでは緊張感はMAXに達していた」と撮影を振り返った。
麻生は「武家から百姓となる対照的な役どころを丁寧に演じたい」と意気込みを語り、現場についても「信頼して楽しくお芝居ができた」とコメントしている。
さらに播磨の武将・別所賀相役に田中美央、弟・重棟役に忍成修吾が決定。忍成は「若き当主を守りたい気持ちと家門の威信の間に切なさを感じた」と役への思いを明かした。加えて、荒木村重の妻・だし役で山谷花純が出演し、「思い入れの強い役。自分にしか演じられないものを残したい」と語る。
物語の鍵を握る毛利勢も発表され、毛利輝元を濱正悟、外交僧・安国寺恵瓊を立川談春が演じる。濱は「冷静で実直な輝元を丁寧に演じる」とし、立川は「歴史の闇に葬られた人物だからこそ自由に演じたい」とコメント。
新キャストの顔ぶれにより、豊臣兄弟と西国勢力の対立構図が一層鮮明になる。SNSでは「キャストが渋すぎる」「戦国ドラマとしての厚みが増した」といった期待の声が広がっている。
【写真多数】新キャストを一挙紹介！ネットが驚いた人物も…
今回発表されたのは、秀長の妻・慶の過去に関わる人物や、織田家の西国侵攻に立ちはだかる毛利勢、播磨の武将たち。慶の亡夫の父・堀池頼昌を奥田瑛二、母・絹を麻生祐未が演じる。奥田は、語りを務める安藤サクラとの父子共演となる点でも注目を集める。奥田は出演について「私に出演依頼が来るとは思いもよらなかった」としつつ、「仲野太賀と対峙し長いシーンでは緊張感はMAXに達していた」と撮影を振り返った。
さらに播磨の武将・別所賀相役に田中美央、弟・重棟役に忍成修吾が決定。忍成は「若き当主を守りたい気持ちと家門の威信の間に切なさを感じた」と役への思いを明かした。加えて、荒木村重の妻・だし役で山谷花純が出演し、「思い入れの強い役。自分にしか演じられないものを残したい」と語る。
物語の鍵を握る毛利勢も発表され、毛利輝元を濱正悟、外交僧・安国寺恵瓊を立川談春が演じる。濱は「冷静で実直な輝元を丁寧に演じる」とし、立川は「歴史の闇に葬られた人物だからこそ自由に演じたい」とコメント。
新キャストの顔ぶれにより、豊臣兄弟と西国勢力の対立構図が一層鮮明になる。SNSでは「キャストが渋すぎる」「戦国ドラマとしての厚みが増した」といった期待の声が広がっている。