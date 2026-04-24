アニメ『ソードアート・オンライン』公式は、2017年2月18日に劇場公開された『劇場版ソードアート・オンライン -オーディナル・スケール-』にて、劇中内で描かれたユナのライブが開催された日“2026年4月29日”に『Yuna First Live』を開催することを発表した。あわせて速報映像が公開された。【動画】歌ってる！『SAO』ユナのライブ開催決定公開された告知映像公式Xでは「Yuna First Live 2026.4.29(WED)17:00」と4月29日