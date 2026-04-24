『SAO』ユナのライブ開催決定 劇中でライブ開催された日“2026年4月29日”【映像公開】
アニメ『ソードアート・オンライン』公式は、2017年2月18日に劇場公開された『劇場版 ソードアート・オンライン -オーディナル・スケール-』にて、劇中内で描かれたユナのライブが開催された日“2026年4月29日”に『Yuna First Live』を開催することを発表した。あわせて速報映像が公開された。
【動画】歌ってる！『SAO』ユナのライブ開催決定 公開された告知映像
公式Xでは「Yuna First Live 2026.4.29(WED)17:00」と4月29日午後5時にアニプレックスのYouTubeチャンネルにて開催すると告知。「ユナのライブが開催された日がついに現実と交わる」と伝えた。
ユナは『劇場版 ソードアート・オンライン −オーディナル・スケール−』に登場するAR（拡張現実）アイドルとして人気を博す＜歌姫＞のキャラクターで、2021年に亡くなった神田沙也加さんが、キャラクターボイスを務めていた。
なお、2023年に『SAO』公式は今後のユナについて、キャスト変更を発表しており、「SAO委員会一同、今後10年、20年と作品を続けていく中で、「ユナ」も『SAO』と共に止まることなく歩んでいきたいと思っております。また、同時に「ユナ」の楽曲の代わりは誰もできないと思っております」としながらも、「神田様に演じていただきました「ユナ」が、変わらず作品と共に同じ時間を歩んでいくために、『ソードアート・オンライン』原作者の川原礫先生をはじめ、SAO製作委員会内で慎重に議論を重ねました」と説明した。
その結果、「これまで神田様が歌われてきた楽曲はそのままに、今後新たな物語に「ユナ」が登場する際のボイスにつきましては、キャストを変更してお届けすることといたしました。この度、後任を務められるキャスト様が決定いたしましたのでご報告いたします。後任キャスト:松田利冴」と神田さんが歌った楽曲はそのままに、キャスト変更すると伝えた。
【動画】歌ってる！『SAO』ユナのライブ開催決定 公開された告知映像
公式Xでは「Yuna First Live 2026.4.29(WED)17:00」と4月29日午後5時にアニプレックスのYouTubeチャンネルにて開催すると告知。「ユナのライブが開催された日がついに現実と交わる」と伝えた。
なお、2023年に『SAO』公式は今後のユナについて、キャスト変更を発表しており、「SAO委員会一同、今後10年、20年と作品を続けていく中で、「ユナ」も『SAO』と共に止まることなく歩んでいきたいと思っております。また、同時に「ユナ」の楽曲の代わりは誰もできないと思っております」としながらも、「神田様に演じていただきました「ユナ」が、変わらず作品と共に同じ時間を歩んでいくために、『ソードアート・オンライン』原作者の川原礫先生をはじめ、SAO製作委員会内で慎重に議論を重ねました」と説明した。
その結果、「これまで神田様が歌われてきた楽曲はそのままに、今後新たな物語に「ユナ」が登場する際のボイスにつきましては、キャストを変更してお届けすることといたしました。この度、後任を務められるキャスト様が決定いたしましたのでご報告いたします。後任キャスト:松田利冴」と神田さんが歌った楽曲はそのままに、キャスト変更すると伝えた。
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