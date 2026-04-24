さくらサーカスの公式サイトが23日までに更新され、一部で報じられた騒動を謝罪した。団は「ご報告とお詫び」として文書を投稿。「このたびの一連の報道により、皆様にご心配やご不安をおかけしておりますこと、心よりお詫び申し上げます」と謝罪した。そのうえで「本件につきましては、これまで関係各所やお世話になっている皆様にご迷惑が及ぶことを懸念し、軽率な発信を避けるべきとの判断から、あえて公の場での発言を控