いま、メガネ販売店の客層が大きく変わっているのを、知っていますか？【写真を見る】JINSの新店舗3フロアに約1300種類のメガネオリジナルカフェも「最高のお土産」オープン初日に続々と訪れたのは…23日に新宿にオープンしたメガネ販売店「JINS」の新しいお店。1階から3階まで3フロアもある巨大な店舗で、約1300種類のメガネがずらっと並びます。店内にあるカフェでは、メガネの出来上がりを待ちながら“ここでしか食べられな