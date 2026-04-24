先日、Xで《六本木は街として死んだ》という内容のポストが話題となった。有名ナイトクラブが立ち並び、多くの人が深夜に行列をなす、ナイトライフの街としてのイメージがある東京都港区・六本木。現在六本木は本当に“衰退”しているのか？ 国際大学グローバル・コミュニケーション・センターにて文化社会学、サブカルチャーなどを研究する菊地映輝氏が解説する。 【画像】えっこんなに人がまばら