いま、メガネ販売店の客層が大きく変わっているのを、知っていますか？

【写真を見る】JINSの新店舗 3フロアに約1300種類のメガネ オリジナルカフェも

23日に新宿にオープンしたメガネ販売店「JINS」の新しいお店。

1階から3階まで3フロアもある巨大な店舗で、約1300種類のメガネがずらっと並びます。

店内にあるカフェでは、メガネの出来上がりを待ちながら“ここでしか食べられないパイ”を食べる事もできます。

いま、メガネ販売店の客層が大きく変わっています。





3月にオープンした 銀座 店では、お客さんの約9割が 外国人 だといいます。新宿の新店でも、初日から多くの海外からのお客さんが メガネ を選んでいました。

アメリカからの客

「サングラスとメガネが兼用になっている。くっついてるよ」

ブラジルから来た人は、大量にメガネを購入しました。

ブラジルからの客

「私が買ったのは1本。主人が2本買って、息子も2本買った。家族でメガネ5本買っている」

井上貴博キャスター：

なぜこれほど人気なのか、新宿の新店を訪れた海外からのお客さんに話を聞きました。

ブラジルからのお客さんは、価格がブラジルの3分の1ほどと安いこと、さらに30分で出来上がるのは素晴らしいと話していました。



またチリからのお客さんは、軽くて薄くて品質が良い“最高のお土産”だとして、2年前にも日本でメガネを購入したといいます。