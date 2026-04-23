「すごい！サングラスと眼鏡がくっついてる」世界が注目 日本のメガネ、JINS新宿店オープン 1300種類の品揃え【Nスタ解説】
いま、メガネ販売店の客層が大きく変わっているのを、知っていますか？
【写真を見る】JINSの新店舗 3フロアに約1300種類のメガネ オリジナルカフェも
「最高のお土産」オープン初日に続々と訪れたのは…
23日に新宿にオープンしたメガネ販売店「JINS」の新しいお店。
1階から3階まで3フロアもある巨大な店舗で、約1300種類のメガネがずらっと並びます。
店内にあるカフェでは、メガネの出来上がりを待ちながら“ここでしか食べられないパイ”を食べる事もできます。
いま、メガネ販売店の客層が大きく変わっています。
新宿の新店でも、初日から多くの海外からのお客さんがメガネを選んでいました。
アメリカからの客
「サングラスとメガネが兼用になっている。くっついてるよ」
ブラジルからの客
「私が買ったのは1本。主人が2本買って、息子も2本買った。家族でメガネ5本買っている」
井上貴博キャスター：
なぜこれほど人気なのか、新宿の新店を訪れた海外からのお客さんに話を聞きました。
ブラジルからのお客さんは、価格がブラジルの3分の1ほどと安いこと、さらに30分で出来上がるのは素晴らしいと話していました。
またチリからのお客さんは、軽くて薄くて品質が良い“最高のお土産”だとして、2年前にも日本でメガネを購入したといいます。