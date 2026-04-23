じゅ、18億円!? マジっすか！毎年4月に開催される「オートモビルカウンシル」の大きな特徴は、展示されるクルマの多くが「購入可能」な展示即売会の側面も持っていることです。そのため販売可能な展示車には価格が表示されています。2026年4月10日から12日にかけて開催された「オートモビルカウンシル2026」では、なんと販売価格「18億円」のクルマが展示され、大きな話題を呼びました。プライスボードには「税込1,800