◆米大リーグジャイアンツ３―０ドジャース（２２日、米カリフォルニア州サンフランシスコ＝オラクルパーク）大谷はとてもシンプルな投球だった。彼は非常に球種が多くて、「１６０キロを投げる変化球投手」と言える。いろいろな球を投げられるぶん、球数は自然と増える傾向にある。今回は、フォーシームとスイーパーという得意球をストライクゾーンに集めて、余計な球数をかけることなくゼロを並べた。ブルペンで真っすぐが