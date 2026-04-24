日本テレビ系「DayDay．」（月〜金曜午前9時）が24日、放送された。子どもを持つ男性出演者が一斉にうつむくシーンがあった。番組では「パートナーにイラッとしたこと」をテーマに街頭インタビューを実施。スタジオでも視聴者から寄せられたエピソードを紹介した。MCの後呂有紗アナウンサーが「子どもの寝かしつけをお願いしても必ず子どもよりも先にいびきをかいて寝ています子どもが夜泣きをしてもピクリとも動きません」と30