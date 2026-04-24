赤沢経済産業大臣は、原油価格の高騰を受けた電気・ガス代への影響について「6月ぐらいから出始める」との見方を示しました。赤沢経産大臣：電気ガス料金は、2カ月〜4カ月前の燃料輸入価格を参照して価格が決定される。6月ぐらいから影響が出始めるということが見込まれる。赤沢大臣は、中東情勢悪化に伴う原油価格などの上昇を受け、電気・ガス料金の値上がりが見込まれることについて「ただちに上昇する状況ではない」とした一方