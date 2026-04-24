日本テレビ系「踊る！さんま御殿！！」が２１日に放送され、明石家さんまがＭＣを務めた。この日は「タメになる習い事発表会」を進行。ゲストたちが習い事経験を明かした。９人組ガールズグループ・ＮｉｚｉＵのＲＩＫＵは空手歴６年、黒帯の実力者であることが紹介された。穏やかな話し方、愛らしいルックスとはギャップのある経歴に、さんまは「ホンマにやってたか…？」と苦笑した。ＲＩＫＵは「やってました！めっちゃ