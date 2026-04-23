ロバーツ監督が大谷の休養日に言及【MLB】ジャイアンツ ー ドジャース（日本時間23日・サンフランシスコ）ドジャースは22日（日本時間23日）、敵地でジャイアンツとの一戦を迎える。先発マウンドに上がるのは大谷翔平投手。「1番・投手」で投打同時出場となる。試合前、デーブ・ロバーツ監督は「まだ決断していない」としながらも、登板翌日の23日（同24日）の同戦を大谷の休養日にする可能性を明かした。記者から翌日がデーゲ