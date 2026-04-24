元日本スーパーライト級王者・細川バレンタイン氏（44）が、YouTube「ジョビンチャンネル」に出演。5月2日に行われる井上尚弥（大橋）―中谷潤人（M・T）戦が、過去最高の試合である理由を明確に説明した。DEEPなどで活躍したジョビン氏から過去に行われた薬師寺―辰吉戦、畑山―坂本戦など日本人同士の激闘との違いを聞かれた。細川氏は「世界チャンピオンと世界チャンピオン（の試合）は前にもあったけど、どちらかと言え