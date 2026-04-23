イスラエルと停戦中のレバノンで22日、イスラエル軍による攻撃でジャーナリストを含む少なくとも5人が死亡しました。ロイター通信などによりますと22日、イスラエル軍によるレバノン南部への空爆で、少なくとも5人が死亡しました。取材活動中のレバノン人のジャーナリストとカメラマンも含まれているということです。2人は当時、前を走る車両が攻撃を受けたため、近くの家に逃げ込んだところ、その家も攻撃を受けたということです