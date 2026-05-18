記事ポイントAI画像認識でビン選別を自動化、1分間最大60ピックで作業員2〜3名分を省人化X線とAIを融合したリチウム電池除去システムで、4年間約111億円の火災損害リスクに対応2026年5月20〜22日・東京ビッグサイト東1ホール A155にて初公開 リサイクル現場が抱える慢性的な人手不足と、リチウムイオン電池の混入による火災リスクという2つの課題に、AI技術を活用したシステムが登場しています。タイチマシナリーは、AI画像認