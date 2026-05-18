証券会社を名乗る人物らによる嘘の投資話で、被害者が8000万円以上をだまし取られた事件で、受け子とみられる71歳の男が逮捕された。被害者が警察の指示でだまされたふりを続けたことで現行犯逮捕につながり、男が1500万円を受け取っていたことが判明したという。被害者「だまされたふり」受け子を現行犯逮捕15日、東京・田無署でカメラが捉えたのは、嘘の投資話で現金約1500万円をだまし取ったとして逮捕された中沢正雄容疑者（71