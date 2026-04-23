4月14日放送のライオンズナイターでは、京セラドーム大阪で行われたオリックス―西武4回戦の試合前に、埼玉西武ライオンズの西口文也監督にインタビューした模様を放送した。逆転タイムリーエラーを許した源田壮亮選手について訊いた。 ――2カード連続の勝ち越しということで、チームの雰囲気も上がってきているように見えるのですが、監督から見ていかがでしょうか