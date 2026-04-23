カッパ・クリエイト（横浜市）の回転寿司（ずし）チェーン「かっぱ寿司」が、季節ごとに特別なセットメニューが楽しめる「かっぱのトクトクメニュー」を4月23日から4日間限定で販売します。【写真】豪華な「かっぱのトクトクメニュー」！ラインアップをチェック！仮面ライダーゼッツ“コラボカード”のデザインも！今回は、北海道産たらば蟹の鉄砲汁と茶碗蒸しの「鉄砲汁と茶碗蒸しセット」、「北海道3貫盛り」と「贅沢（