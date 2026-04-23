カッパ・クリエイト（横浜市）の回転寿司（ずし）チェーン「かっぱ寿司」が、季節ごとに特別なセットメニューが楽しめる「かっぱのトクトクメニュー」を4月23日から4日間限定で販売します。

【写真】豪華な「かっぱのトクトクメニュー」！ ラインアップをチェック！ 仮面ライダーゼッツ“コラボカード”のデザインも！

今回は、北海道産たらば蟹の鉄砲汁と茶碗蒸しの「鉄砲汁と茶碗蒸しセット」、「北海道3貫盛り」と「贅沢（ぜいたく） 春の彩り寿司」の「北海道3貫＆春の彩りセット」、「コク旨醤油（しょうゆ）ラーメン（メンマチャーシュー）」と「生ハムと甘海老（エビ）のサラダ〜醤油ドレッシング〜」の「ラーメンとサラダセット」、「とろける練乳クリームのせチーズケーキ」と「ふわもちみたらし団子（炙り）〜とろける練乳クリーム添え〜」の「ほっこり和洋スイーツセット」の4種類。

「鉄砲汁と茶碗蒸しセット」は、単品注文より20円お得な特別価格570円〜（以下、税込み）、「北海道3貫＆春の彩りセット」は単品注文より40円お得な980円〜、「ラーメンとサラダセット」は単品注文より30円お得な790円〜、「ほっこり和洋スイーツセット」は単品注文より20円お得な600円〜で販売されます。

また、期間中に、3500円以上の会計で、かっぱ寿司公式アプリ内の「バーコード付引換券」をレジで提示すると、「仮面ライダーゼッツ」とコラボした「オリジナルガンバレジェンズカード」（全5種）がもらえるキャンペーンも実施。カードは3500円ごとに1枚もらえます。

※価格は、店舗によって異なります。