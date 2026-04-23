退職代行サービス『モームリ』新規受付を再開 謝罪→新たな経営体制のもと「再発防止および信頼回復に取り組んで…」【声明全文】

退職代行サービス『モームリ』新規受付を再開 謝罪→新たな経営体制のもと「再発防止および信頼回復に取り組んで…」【声明全文】