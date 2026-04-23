部下への指摘が毎回重い――そんな上司の悩みは、「言い方」ではなく「前提の共有」で軽くなります。最初に「立場として伝える」「求めるのは反省より修正」「怒りではない」と合意できれば、指摘は怖いものではなく、チームを前に進める日常のルールにできるのです。SNSでビジネススキルについて情報発信を行い、総フォロワー数が37万人を超え、『コンサル時代に教わった仕事ができる上司の当たり前』の著者である「にっしー社