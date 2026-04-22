発火事故が相次いでいるモバイルバッテリーについて。空の安全を守るため、あさって（24日）から新たなルールが追加されます。さらに新素材「半固体」を使った“燃えにくいモバイルバッテリー”も取材しました。 【写真で見る】急増する“モバ充”の発火必要な備えとは？相次ぐ“モバ充”の発火24日から航空機では新ルールを導入10代「モバ充使っています」20代「毎日持ち歩いていて、ないと不安になります」“モバ充”の呼び