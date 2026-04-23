まもなくゴールデンウイーク。お出かけする予定の方も多いのではないでしょうか。注意しなければならないのが、飛行機内へのモバイルバッテリーの持ち込み。あす（24日）からルールが変わります。【画像で見る】機内で使用すると罰金のおそれも…知っておきたい“新ルール”ルールが厳格化へ…何が変わった？守らないと罰則もTBS報道局社会部 国交省担当井上淳司 記者：4月24日から、モバイルバッテリーの飛行機内への