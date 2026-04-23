日本ロリータ協会会長でモデルとしても活躍する青木美沙子が、初めて居酒屋「鳥貴族」を訪れた際の出来事を明かした。２３日に自身のインスタグラムを更新し、鳥貴族で撮影したショート動画をアップ。「ずっと行ってみたかったあこがれのお店」だったという。大学時代は「白木屋」が定番だったそうで「４２歳にして初めて鳥貴族です」とルンルン。お酒があまり飲めないため、ウーロン茶で乾杯した。入店時の話題に。ロリータ