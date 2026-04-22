ウェブディレクター・ひげおやじ氏が22日までに自身のYouTubeチャンネルを更新。「ひろゆき宝くじをバラで買うやつはバカ』」というタイトルで動画をアップした。ひげおやじ氏が宝くじを開封していたところ、ひろゆき氏は「え、バラで買ったの?バカじゃないの?」とバッサリ。ひげおやじ氏が「100枚を連番6割、バラを4割にしている」と説明すると、ひろゆき氏は「連番10割にしたら絶対当たってた3000円を、君は自分の実力で失