ウェブディレクター・ひげおやじ氏が22日までに自身のYouTubeチャンネルを更新。「ひろゆき『宝くじをバラで買うやつはバカ』」というタイトルで動画をアップした。

ひげおやじ氏が宝くじを開封していたところ、ひろゆき氏は「え、バラで買ったの?バカじゃないの?」とバッサリ。ひげおやじ氏が「100枚を連番6割、バラを4割にしている」と説明すると、ひろゆき氏は「連番10割にしたら絶対当たってた3000円を、君は自分の実力で失ったんだよ。頭が悪い人ってこうやって損するんだ」とニヤリと笑った。

また「宝くじって1枚あたりの期待値は低いわけですよ。300円で買ったらだいたい100円くらい返ってくるっていう計算上の期待値になってるわけじゃないですか。連番で100枚買った場合は、必ずその300円の次の3000円が当たるというのも確定してるのに、バラで買うということはその確定利益を失うわけですよ」と語ったひろゆき氏。

ひげおやじ氏が「君はそうやって負け続けるがいいさ。“トータルで6000円回収できたぜ!”って喜んでいればいい」と言い返すも、ひろゆき氏は「そもそも宝くじは期待値低いのに分からず、さらに期待値の低い買い方を選ぶっていうのがね。庶民ってそうやって損するんだな」とチクリと刺していた。