読売テレビ・日本テレビ系昼のワイド番組『情報ライブ ミヤネ屋』（月〜金後1：55〜）が22日に放送され、16日の放送で、体調不良で番組を途中退席した亀井正貴弁護士が元気な姿を見せた。【写真】『ミヤネ屋』でガッツリ映り込んだ人物16日の番組では、京都・南丹市で11歳の男子児童の遺体を遺棄した疑いで、父親が逮捕された事件を解説した亀井氏が番組中盤、コメントを求められた際に、突然ろれつが回らなくなった。異変を