『ミヤネ屋』体調不良で途中退席の弁護士が復帰 宮根誠司からの呼びかけに笑みも
読売テレビ・日本テレビ系昼のワイド番組『情報ライブ ミヤネ屋』（月〜金 後1：55〜）が22日に放送され、16日の放送で、体調不良で番組を途中退席した亀井正貴弁護士が元気な姿を見せた。
【写真】『ミヤネ屋』でガッツリ映り込んだ人物
16日の番組では、京都・南丹市で11歳の男子児童の遺体を遺棄した疑いで、父親が逮捕された事件を解説した亀井氏が番組中盤、コメントを求められた際に、突然ろれつが回らなくなった。異変を察知したMCの宮根誠司がとっさに駆け寄り、亀井氏の身体を支えた。
その後、亀井氏は病院に直行したが、番組の最後に宮根が「皆さんにご心配をおかけしました亀井先生、元気になられて。低血圧だったみたいです。よかったです」と安どした表情で視聴者に状況を伝えていた。
22日放送の冒頭、宮根は「すっかり元気になられました亀井弁護士にも加わっていただきます」と伝え、これに亀井氏は「よろしくお願いします」と笑みを浮かべながら元気な声で答えた。
その後は、先週に続き、京都・南丹市の事件の続報を着席しながら解説した。
【写真】『ミヤネ屋』でガッツリ映り込んだ人物
16日の番組では、京都・南丹市で11歳の男子児童の遺体を遺棄した疑いで、父親が逮捕された事件を解説した亀井氏が番組中盤、コメントを求められた際に、突然ろれつが回らなくなった。異変を察知したMCの宮根誠司がとっさに駆け寄り、亀井氏の身体を支えた。
22日放送の冒頭、宮根は「すっかり元気になられました亀井弁護士にも加わっていただきます」と伝え、これに亀井氏は「よろしくお願いします」と笑みを浮かべながら元気な声で答えた。
その後は、先週に続き、京都・南丹市の事件の続報を着席しながら解説した。