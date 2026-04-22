越前加賀海岸国定公園に位置するリゾートホテル「休暇村越前三国」前の二ノ浜海岸では、毎年４月中旬から下旬にかけて、自生植物「ハマダイコン」の白や淡い紫の花が一斉に咲き誇り、海岸一帯がやわらかな色合いに包まれる。ハマダイコンは、ダイコンが野生化したといわれるアブラナ科の植物で、海岸の砂地など厳しい環境でもたくましく育つことが特徴。二ノ浜海岸では、斜面や遊歩道沿いに群生しており、花は白から淡い紫色ま