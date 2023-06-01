ダスキンが運営するミスタードーナツは4月27日、「サクぽふん」(テイクアウト248円、イートイン253円)全2種をミスタードーナツ全店(一部ショップ除く)で発売する。「サクぽふん」(テイクアウト248円、イートイン253円)同商品は、台湾ドーナツをヒントに開発された。外側の「サクサク」食感と、中の軽やかな「ぽふん」食感の2つの食感が合わさることで生まれる新感覚の生地が特長の素朴でやさしい甘さのドーナツ。この食感を生み出