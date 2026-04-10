【ミスド】新感覚エアリードーナツ「サクぽふん」発売 - どんな食感!?
ダスキンが運営するミスタードーナツは4月27日、「サクぽふん」(テイクアウト248円、イートイン253円)全2種をミスタードーナツ全店(一部ショップ除く)で発売する。
「サクぽふん」(テイクアウト248円、イートイン253円)
同商品は、台湾ドーナツをヒントに開発された。外側の「サクサク」食感と、中の軽やかな「ぽふん」食感の2つの食感が合わさることで生まれる新感覚の生地が特長の素朴でやさしい甘さのドーナツ。
この食感を生み出すために、軽やかな口当たりのドーナツ生地にミスタードーナツオリジナルの液をつけてフライした。これによりドーナツ表面がごつごつとし、「サクサク」食感を実現した。手に取った時の独特のごつごつ感や、ひとくち食べると感じる新感覚の"サクぽふん食感"が楽しめる。
トッピングには生地と相性のよい、ミルクシュガー、カスタードシュガーをまぶし、生地の食感をシンプルに味わえる2種類を用意。飽きのこない自然な味わいを追求し、開発された。
「サクぽふん ミルクシュガー」(テイクアウト248円、イートイン253円)
「サクぽふん カスタードシュガー」(テイクアウト248円、イートイン253円)
「サクぽふん」(テイクアウト248円、イートイン253円)
同商品は、台湾ドーナツをヒントに開発された。外側の「サクサク」食感と、中の軽やかな「ぽふん」食感の2つの食感が合わさることで生まれる新感覚の生地が特長の素朴でやさしい甘さのドーナツ。
トッピングには生地と相性のよい、ミルクシュガー、カスタードシュガーをまぶし、生地の食感をシンプルに味わえる2種類を用意。飽きのこない自然な味わいを追求し、開発された。
「サクぽふん ミルクシュガー」(テイクアウト248円、イートイン253円)
「サクぽふん カスタードシュガー」(テイクアウト248円、イートイン253円)