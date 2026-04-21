長野県警によると、21日正午ごろ、同県軽井沢町の別荘敷地内で「木の伐採作業中に木の幹が倒れて作業員2人に当たった」と119番があった。作業員の男女2人が病院に搬送されたが死亡。県警は落下した枝に当たったとみて捜査する。