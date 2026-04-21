鹿児島市の児童発達支援・放課後等デイサービスを運営していた事業者が、給付費およそ154万円を過大に受け取っていたとして、市は返還を求めていることが分かりました。 これは今月20日に開かれた鹿児島市議会の委員会で明らかになったものです。 市や市議会の報告によりますと、鹿児島市荒田2丁目の多機能型事業所「さわやか」は、2024年2月と3月に施設ごとに配置が必要な「児童発達支援管理責任者」が配置されていな