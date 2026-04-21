米映画「ザ・スーパーマリオギャラクシー・ムービー」（アーロン・ホーバス、マイケル・ジェレニック監督、24日公開）日本語版プレミアム試写会が21日、東京・TOHOシネマズ六本木ヒルズで行われた。席上に、共同プロデューサーを務める任天堂の宮本茂代表取締役フェロー（73）が、サプライズで登壇した。宮本氏は、人気キャラのヨッシーの声を演じた米俳優ドナルド・グローバー（42）が出演を熱望し、セリフが「ヨッシーしか言わな