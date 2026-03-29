新CM公開中 TVアニメ『Fate/strange Fake』13話放送後CM“to be continued.” YouTube動画 :https://www.youtube.com/watch?v=AJWdtgt9zWY 放送情報 2026年1月3日（土）よりTOKYO MX、BS11ほかにて放送開始！◆TOKYO MX、BS11、群馬テレビ、とちぎテレビ…2026年1月3日より毎週土曜23:30～◆MBS…2026年1月10日より毎週土曜27:08～◆AT-X…2026年1月4日より毎週日曜22:00～※第2話以降※第2話以降毎週（水