【その他の画像・動画等を元記事で観る】国内外で活躍するスリーピースロックバンド、Newspeakが、8月13日にリリースしたEP『Glass Door』。タイトルトラックでもあり、現在、ディズニープラス スター オリジナルシリーズで配信、劇場で公開されているアニメ『BULLET/BULLET』EDテーマとなっている「Glass Door」、新曲「Lifedance」「Coastline」も収録されたNewspeakの幅広い音楽性を感じることができるEPとなっている。なお、ア