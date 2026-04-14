バンダイは、『仮面ライダーゴースト』放送10周年を記念して、「CSM ゴーストドライバー」(28,600円)を発売する。バンダイナムコグループ公式通販サイト「プレミアムバンダイ」にて4月14日16時より予約を受け付ける。2026年9月発送予定。2026年9月発送予定「CSM ゴーストドライバー」(28,600円)「CSM ゴーストドライバー」は、『仮面ライダーゴースト』放送10周年を記念して、変身ベルト「ゴーストドライバー」を大人のための変身