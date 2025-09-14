ウルトラマンシリーズなどで知られる円谷プロのイベント『TSUBURAYA CONVENTION 2025』が、9月13日（土）・14日（日）に東京ドームシティで開催された。数々のトークイベント、物販イベントの中から、ここでは14日（日）に開催された「ウルトラマンゼロ15th〜Beyond the STARS?グランドフィナーレ」の模様をレポートする。＞＞＞ステージの様子をチェック！（写真10点）「ウルトラマンゼロ15th〜Beyond the STARS?グランドフィナー