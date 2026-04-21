4月21日に『Netflix Japan』公式Xで、ついに“禁断”のアニメ実写化が発表された。【写真】「この中の誰がアムロ？」発表された実写映画『ガンダム』11名の主要キャスト【Netflixが配信を手がける 『ガンダム』シリーズ初実写映画 製作開始！】1979年の放送スタート以降、ロボットアニメの“金字塔”として日本だけでなく、世界中のファンから愛される『機動戦士ガンダム』。その「ガンダム」を題材にした実写映画を製作、ネッ