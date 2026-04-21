【モデルプレス＝2026/04/21】モデルの美香が4月20日、自身のInstagramストーリーズを更新。姪の大学入学式で撮影した息子との3ショットを公開した。【写真】50歳人気モデル「息子さんの背が高くてびっくり」姪＆息子との3ショット◆美香、姪＆息子との3ショット披露美香は「姪っ子の大学入学式の写真 みんなで同じポーズしてみた」と記し、桜の木の下で撮影した写真を投稿。スカートスーツ姿の姪を中央に、パンツスタイルの美香と