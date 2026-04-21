美香、姪っ子の大学入学式で息子との3ショット公開「姪っ子さんも美人オーラ出てる」「スラリとした脚がそっくり」の声
【モデルプレス＝2026/04/21】モデルの美香が4月20日、自身のInstagramストーリーズを更新。姪の大学入学式で撮影した息子との3ショットを公開した。
【写真】50歳人気モデル「息子さんの背が高くてびっくり」姪＆息子との3ショット
美香は「姪っ子の大学入学式の写真 みんなで同じポーズしてみた」と記し、桜の木の下で撮影した写真を投稿。スカートスーツ姿の姪を中央に、パンツスタイルの美香とカジュアルなジャケットを着用した息子が横に並び、3人揃って腕を組むポーズをした微笑ましいショットを披露している。
この投稿に、ファンからは「姪っ子さんも美人オーラ出てる」「息子さんの背が高くてびっくり」「スタイル抜群」「スラリとした脚がそっくり」「ポーズおそろいで微笑ましい」「みんな楽しそう」などの声が上がっている。
美香は2009年に1歳年下の男性と結婚し、2011年に第1子となる男児を出産。2018年に離婚を発表した。（modelpress編集部）
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【写真】50歳人気モデル「息子さんの背が高くてびっくり」姪＆息子との3ショット
◆美香、姪＆息子との3ショット披露
美香は「姪っ子の大学入学式の写真 みんなで同じポーズしてみた」と記し、桜の木の下で撮影した写真を投稿。スカートスーツ姿の姪を中央に、パンツスタイルの美香とカジュアルなジャケットを着用した息子が横に並び、3人揃って腕を組むポーズをした微笑ましいショットを披露している。
◆美香の投稿に「スラリとした脚がそっくり」の声
この投稿に、ファンからは「姪っ子さんも美人オーラ出てる」「息子さんの背が高くてびっくり」「スタイル抜群」「スラリとした脚がそっくり」「ポーズおそろいで微笑ましい」「みんな楽しそう」などの声が上がっている。
美香は2009年に1歳年下の男性と結婚し、2011年に第1子となる男児を出産。2018年に離婚を発表した。（modelpress編集部）
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