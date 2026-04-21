2026年1月、OpenAIはChatGPT内で広告を表示すると発表し、2月に広告のテスト表示を始めました。広告関連メディアのADWEEKが、そんなChatGPT内広告を広告主に提供する広告企業のプレゼンテーション資料を独自に入手しています。EXCLUSIVE: Leaked Deck Reveals StackAdapt’s Playbook for ChatGPT Adshttps://www.adweek.com/media/exclusive-leaked-deck-reveals-stackadapts-playbook-for-chatgpt-ads/OpenAIが2026年1月に発表し