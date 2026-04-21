名古屋高裁金沢支部に入る福山里帆さん＝21日午後富山県黒部市の自宅で高校生だった長女福山里帆さん（26）に性的暴行をしたとして、準強姦罪に問われた父親の大門広治被告（54）の控訴審判決で、名古屋高裁金沢支部（増田啓祐裁判長）は21日、懲役8年とした一審富山地裁判決を支持し、被告側の控訴を棄却した。福山さんは2024年に実名で被害を公表して以降、性被害の撲滅を訴えてきた。一審判決は、福山さんが抵抗しなかった